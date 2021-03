Proprieta araba allo Châteauroux: il nuovo allenatore è Marco Simone

Rivoluzione in casa Châteauroux. Il club francese di Ligue 2 ha annunciato che Michel Denisot come nuovo presidente. Cambia anche l'allenatore, in panchina ci sarà Marco Simone

Redazione DDD

La Berrichonne de Châteauroux, la cui proprietà è passata in mani araba, ha presentato il nuovo tecnico: Marco Simone. La squadra è ultima in Ligue 2 a 9 punti dalla salvezza.

Marco Simone torna in panchina, a poche ore dall'ufficializzazione dell'acquisizione della Berrichonne da parte di United World Group, società di proprietà del miliardario saudita Abdullah bin Mosaad. Oltre a Michel Denisot, che torna in attività da presidente, Patrick Trotignon accede alla carica di direttore generale e Marco Simone, quindi, a quella di allenatore. Il tecnico italiano (52 anni) era libero dopo un'ultima sfortunata esperienza in Marocco, allo Chabab Mohammédia.