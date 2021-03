PSG-Barcellona, il “calcio d’inizio” degli ultrà: striscione anti-Shakira, la moglie di Piquè

Bersagliata la moglie del difensore del Barcellona: Shakira sempre nel mirino degli striscioni più volgari

"Shakira a La Jonquera", hanno scritto i fan del PSG, alludendo al fatto che la cantante colombiana doveva recarsi nel bordello situato al confine tra Spagna e Francia, a Girona in Catalogna. Non è la prima volta che la moglie di Piqué subisce questo tipo di attacchi. In diverse occasioni, i fan dell'Espanyol (un classico per i catalani) hanno appeso manifesti con scritte simili e le hanno persino dedicato diverse canzoni, sia a lei che al difensore centrale.