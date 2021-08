Psg, Donnarumma: “Messi? Il più forte al mondo, sono emozionato del suo arrivo”

Il neo portiere del Psg in trepidazione per l'arrivo di Messi, sogna in grande la nuova stagione.

Il Psg mette a segno il colpo dell'anno e dopo Donnarumma l'arrivo di Messi non lascia spazio che all'emozione e trepidazione per il nuovo corso che sta per iniziare. Tante le opinioni e considerazioni fatte in merito. Per molti l'incredulità di giocare con il proprio idolo e ispirazione o semplicemente con il campione di sempre, lascia spazio alla fantasia. Tra questi Gigio Donnarumma che al principio della sua avventura in Francia non avrebbe mai immaginato di poter scendere in campo con la stessa maglia della pulce: