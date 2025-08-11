Brutta notizia per il Paris Saint-Germain in vista dellaSupercoppa Europea in programma mercoledì 13 Agosto al Bluenergy Stadium di Udine. Joao Neves, centrocampista portoghese, sarà assente contro il Tottenham a causa di una squalifica di due giornate decisa dopo il suo cartellino rosso nella finale del Mondiale per Club. Una perdita importante per Luis Enrique, che dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini chiave anche nella prima giornata di Ligue 1 contro il Nantes.
La squalifica
PSG, Joao Neves sospeso per due partite: salterà la Supercoppa Europea contro il Tottenham
L’espulsione di Joao Neves al Mondiale per Club
Joao Neves, arrivato al PSG dall’esperienza al Benfica, si era guadagnato un posto da titolare fisso accanto a Vitinha e Fabián Ruiz. Tuttavia, nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, il centrocampista ha perso la calma e ha tirato i capelli a Marc Cucurella, gesto che gli è costato il rosso diretto.
La FIFA prevede che ogni giocatore espulso salti almeno una partita, ma nel suo caso è arrivata una sanzione aggiuntiva: due gare di sospensione totali. Questo significa che il portoghese non potrà essere in campo nella Supercoppa Europea contro il Tottenham né nella prima giornata di campionato contro il Nantes.
Un’assenza che può trasformarsi in opportunità—
Nonostante la perdita pesi sul piano tecnico, la pausa forzata potrebbe rivelarsi utile. Secondo RMC, Luis Enrique ha già pianificato un programma di recupero personalizzato per João Neves, consentendogli di prendersi qualche giorno di riposo extra prima di una stagione che si preannuncia intensa.
Il centrocampista, numero 87 del PSG, sarà chiamato a dare il massimo nei mesi successivi, considerando anche l’orizzonte del Mondiale del 2026 che si giocherà tra giugno e luglio. Questa pausa potrebbe permettergli di ricaricare le batterie e ripresentarsi in campo con energie fresche per affrontare un calendario fitto di impegni.
L’assenza di Neves offrirà inoltre a Luis Enrique l’occasione di testare altre soluzioni tattiche a centrocampo, magari concedendo spazio a giovani talenti o a nuovi innesti, in attesa del ritorno del portoghese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA