L’espulsione di Joao Neves al Mondiale per Club

Joao Neves, arrivato al PSG dall’esperienza al Benfica, si era guadagnato un posto da titolare fisso accanto a Vitinha e Fabián Ruiz. Tuttavia, nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, il centrocampista ha perso la calma e ha tirato i capelli a Marc Cucurella, gesto che gli è costato il rosso diretto.