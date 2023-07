Psg, la frecciata di Asensio a Mbappé: “Bisogna avere molto rispetto per il club”

Il 27enne attaccante spagnolo racconta il suo arrivo a Parigi e lancia un messaggio chiaro a Kylian...

Marco Asensio è un giocatore del PSG dal 6 luglio e ha già le idee chiarissime. Lo spagnolo, infatti, ha rilasciato una lunga intervista a "RMC Sport" ieri, in cui ha confessato le ragioni del suo passaggio alla squadra parigina e ha inviato un messaggio a Kylian Mbappé. "Alla fine della giornata, un club deve essere al di sopra di tutti gli altri. E bisogna sempre avere molto rispetto per il PSG. Penso che tutti noi qui in Giappone lo facciamo", ha detto l'ex Real Madrid. Il '7' è stato lasciato fuori dalla tournée che si sta svolgendo in terra nipponica.

Il 27enne ha voluto imparare il francese per adattarsi il più rapidamente possibile: "Mi piacerebbe poter parlare con tutti. Noi mescoliamo spagnolo e inglese, ma la cosa importante è imparare il francese. Non solo per poter parlare con i giocatori, ma anche per poter parlare con tutte le persone che lavorano nel club. Spero che entro la fine dell'anno sarò in grado di parlare francese con loro".

L'attaccante spagnolo ha spiegato le sue prime impressioni sul club del Parco dei Principi: "Siamo stati messi in contatto con loro e quando mi hanno chiamato le conversazioni sono state molto buone. Hanno iniziato a spiegarmi l'intero progetto. Luis Campos è stato importante, mi ha fatto sentire la sua fiducia. E la verità è che quando hanno iniziato a raccontarmi quale fosse il progetto e quale fosse l'ambizione del club è stato davvero interessante. Ed è per questo che sono qui. Questo club è perfetto per le mie ambizioni e per vincere trofei".