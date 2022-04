Psg-Marsiglia, c’è il derby di Francia: ma gli ultras parigini boicottano le Classique

Divisi tra il desiderio di supportare la sua squadra contro il rivale storico e la contestazione al proprio club, domenica gli ultras boicotteranno le Classique tra PSG e OM. E anche se ci fossero, non si faranno vedere...

La pillola amara dell'eliminazione agli ottavi di Champions League è ancora sullo stomaco. Per questo il Collectif Ultras Paris (CUP) esprimerà il proprio dissenso anche in occasione del derby di Francia, il PSG-OM, anche in quella che resta comunque una delle partite più importanti della stagione per il club della capitale. A Le Parisien è stato assicurato da una fonte vicina al Collettivo che questo Classique della 32esima giornata di Ligue 1, e qualsiasi match decisivo che ci sarà tra la capolista Psg e altri avversari di livello, sarà boicottato dal gruppo della curva Virage Auteuil. Una posizione che da giorni si discute all'interno del gruppo, soppesando i pro e i contro: far prevalere il contesto spinoso attorno al club, o continuare a sostenere la sua squadra contro il nemico sportivo marsigliese?