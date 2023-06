Manchester United new entry del Qatar: sarà derby con gli sceicchi del City?

Un affare ai dettagli. Mancano soltanto le firme. Secondo i maggiori tabloid internazionali questa qui, sarà l’ennesimo, grande manovra, dell’élite araba. Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, figlio dell'ex primo ministro del paese, avrebbe sorpassato tutti gli avversari nella gara per l’acquisizione del club e a colpi di rilancio ha definitivamente sbaragliato la concorrenza. La famiglia Glazer che nel 2005 acquistó i Red Devils per 300 milioni ha ceduto all’offerta monstre dal Qatar e la premier League è così pronta ad accogliere il terzo gruppo societario arabo. La famiglia, ormai ex, proprietaria, metterà a bilancio la plusvalenza più importante della storia del calcio. Dei sei miliardi complessivi, uno verrà utilizzato per finanziare un mercato faraonico nelle prossime finestre di mercato, estive ed invernali.