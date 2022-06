Quelli del National Bucarest adesso tifano Progresul: altri derby in arrivo…

Bucarest avvicina un'altra squadra ai livelli tradizionali di Steaua, Dinamo e Rapid. E' salita in Lega 2, la cadetteria romena, il Progresul Spartac, squadra della zona meridionale della capitale. La squadra ha avuto una serie impressionante anche in Coppa di Romania, dove ha raggiunto gli ottavi di finale ed è stata eliminata dall'Universitatea Craiova.

Il Progresul Spartac è sostenuto dai tifosi dell'ex Național Bucarest, che si riconoscono in questa squadra e non nell'FC Progresul București ed è da loro considerato il successore della squadra che ha giocato a Cotroceni. Il National Bucarest in passato era stato allenato da Walter Zenga e aveva visto l'esordio del milanista Kakà nel Milan in una amichevole a Cesena nell'estate 2003.