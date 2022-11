Raccolta cibo per beneficenza e un traghetto in più: è derby alle Canarie

Al momento ci sono solo poco più di mille biglietti disponibili per il derby delle Canarie tra Las Palmas e Tenerife che si svolgerà sabato 26 novembre

Il Las Palmas ha chiuso le sue biglietterie questo martedì 22 novembre, vendendo 30.482 biglietti per il derby delle Canarie che si giocherà sabato 26 novembre contro il Tenerife. Cifre che si avvicinano ai 31.502 biglietti venduti per l'ultima partita della squadra di Gran Canaria la scorsa stagione, che, appunto, è stata il derby contro il Tenerife nel periodo dei playoff.

La Las Palmas Fanzone riapre i battenti per il derby contro il Tenerife. Il club giallo, attraverso la sua Fondazione, e con il patrocinio di Spar Gran Canaria, effettuerà ancora una volta la già tradizionale raccolta di alimenti non deperibili a favore del Banco Alimentare, tra cui carne e pesce in scatola, biscotti, lenticchie, riso, ceci e fagioli. Il club calcistico ha quindi chiesto la collaborazione dei tifosi affinché depositino il cibo presso il punto di raccolta.