Rangers-Celtic, sabato in campo: ma è derby anche sul mercato

Doman sabato 13 maggio si gioca il derby di Glasgow, ultimo della stagione in campionato, fra Rangers e Celtic. Gli Hoops del Celtic hanno vinto il titolo scozzese, ma i Rangers sono già attivissimi sul mercato...

Redazione DDD Direttore responsabile

Luis Palma ai Rangers, se ne parla: lo Scottish Sun riferisce che si sono tenuti colloqui su un trasferimento estivo che potrebbe costare al club di Glasgow 4,3 milioni di sterline. Il nazionale honduregno ha impressionato nella massima serie greca all'Aris Salonicco. Con 13 gol e otto assist ha attirato l'attenzione dei club di tutta Europa. Sotto contratto fino al 2026 con l'Aris, il club greco è in una posizione forte per negoziare. Capace di giocare a sinistra, al centro o in un ruolo più profondo, Palma, che ha sei presenze in nazionale, potrebbe sostituire Ryan Kent che è in scadenza quest'estate.

Non solo...

Con Kieran Dowell quasi pronto a seguire Todd Cantwell dal Norwich City ai Rangers, Dujon Sterling potrebbe essere il secondo giocatore a firmare per i Rangers. Secondo il Daily Record , un accordo è vicino con il giocatore che ha già fatto un tour del club e ha tenuto colloqui con Michael Beale, attuale tecnico del Light Blues. Il 23enne è attualmente in prestito allo Stoke City dal Chelsea, ma il suo contratto con il club della Premier League scade alla fine della stagione con diverse squadre inglesi interessate, ma sembra che i Rangers abbiano vinto la corsa per il versatile difensore che può giocare a terzino destro o sinistro o come terzino esterno. Ha molta esperienza nei campionati inferiori inglesi con più di 100 presenze in Championship e in Terza divisione inglese dopo periodi di prestito a Blackpool, Wigan Athletic, Coventry City e ora Stoke.

I campioni di Scozia del Celtic invece potrebbero rafforzarsi con l'aggiunta della stella svizzera Ardon Jashari. I rumors dal mondo elvetico suggeriscono che il 20enne capitano del Lucerna, squadra svizzera di massima serie, partirà in estate per 7 milioni di sterline. Il Celtic è stato pubblicizzato come possibile destinazione, così come i portoghesi del Porto, mentre si ritiene che due italiane come Atalanta e Lazio stiano monitorando la situazione. Jashari è molto apprezzato e ha fatto parte della squadra svizzera della recente Coppa del mondo in Qatar, con una presenza all'arrivo.

Ange Postecoglou potrebbe però tornare su un mercato che conosce molto bene e che ha utilizzato in modo eccellente da quando si è trasferito al Celtic Park, come dimostrano i gol di Kyogo Furuhashi. L' ultima stella giapponese legata al passaggio ai campioni di Scozia è Ryotaro Ito. Il 25enne centrocampista offensivo è un giocatore chiave per l'Albirex Niigata. Ha aiutato la squadra a riconquistare la promozione nella massima serie giapponese con nove gol e 11 assist. È stato in una forma impressionante nella J1 League con sei gol in 12 presenze.