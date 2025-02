Real-Atletico Madrid 1-1: Alvarez illude ma Mbappé ristabilisce la calma

Un derby pieno di spettacolo e grandi campioni deciso dall'argentino su rigore e ripreso dal francese nel secondo tempo

Edoardo Ciriaci 8 febbraio 2025

Il Real Madrid si tiene il primo posto, come la storia insegna. Al termine di un derby senza esclusione di colpi e di campioni, sul tabellone del Bernabeu il risultato si ferma sull'1-1. Al 32' del primo tempo Alvarez apre le danze biancorosse su calcio di rigore procurato da un ingenuo Tchouameni, ma nella ripresa salgono in cattedra le Merengues e pareggiano al terzo minuto con Mbappé che approfitta di un flipper. La classifica non cambia e Ancelotti può sorridere, almeno questa notte non c'è sgarbo alla "Casa Real".

Primo tempo: Alvarez segna su rigore L'atteggiamento è quello giusto. In palio c'è una posta troppo alta e pochissimo tempo per organizzare le idee. Parte fortissimo l'Atletico Madrid e i Blancos accusano il colpo: al terzo minuto Lucas Vasquez rischia e sbaglia il retro passaggio, ne approfitta Samuel Lino che sgasa sulla fascia e apparecchia per Griezmann ma il francese sbaglia sul più bello. E' una furia il 12 biancorosso, al 13’ altro spavento Courtois con una gran botta dalla distanza. Finalmente si sveglia anche il Real Madrid: tra il 17' e il 19' si accendono i brasiliani, prima Rodrygo con un tiro da 30 metri, poi Vini con doppio passo ubriacante e conclusione dal limite che accarezza il palo. Il gol arriva al 32' e come in un buon derby che si rispetta, trascinandosi dietro qualche polemica. Cross dalla sinistra dell'Atletico, liscio di Samuel Lino che viene però colpito al piede da Tchouameni. Dopo un breve check al var, l'arbitro assegna il rigore trasformato da Alvarez con un pallonetto.

Secondo tempo: risponde Mbappé Al terzo minuto pareggia il Real Madrid con Mbappé: filtrante dalla destra di Rodrygo per Bellingham che colpisce Gimenez, il pallone rimbalza sul piede del francese che si coordina alla perfezione e infiamma il suo nuovo stadio. Nella ripresa è un assolo blanco, con Vini jr. direttore d'orchestra. Suo al 51' il cross al bacio per Bellingham che non riesce a dare precisione al tiro, ed è ancora il folletto brasiliano a passare in mezzo a due difensori dell'Atletico prima che Oblak compia un miracolo. Ritmo smorzato da qualche contrasto e dalle tantissime sostituzioni che portano il derby alla conclusione. Tutti contenti.

Real-Atletico Madrid: la classifica dopo il derby —

⚽ 35' Julián Alvarez (p)

Cambiano i punti, non l'ordine. Il Real resta primo a 50, segue proprio l'Atletico con 49 e il Barcellona, terzo, a 45 ma atteso dal Siviglia nel match del 9 febbraio alle ore 21.