Real Betis-Chelsea, Maresca: “Grande secondo tempo”. Pellegrini: “Orgoglioso dei nostri tifosi”

Maresca ha poi aggiungo : "Dopo la partita con il Nottingham ho detto ai ragazzi che se volevano essere una squadra importante, quello che è stato fatto è fatto, ma domani dobbiamo vincere la finale.' Ma c’era felicità, c’era stanchezza, anche perché abbiamo avuto 48 ore in meno di loro: loro hanno giocato venerdì per niente, noi domenica per un obiettivo molto, molto importante. Quindi me lo aspettavo un po’.Nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio."

Pellegrini: "Peccato per gli infortuni"

Dall'altra parte Manuel Pellegrini ha analizzato Real Betis-Chelsea, che ha significato per gli spagnoli un'amara sconfitta: "Abbiamo giocato un buon primo tempo, siamo stati superiori e abbiamo avuto anche un paio di occasioni in più, ma il secondo tempo è stato penalizzato dalle sostituzioni e dagli infortuni di Ricardo e Abde , che ci hanno indebolito sulla fascia sinistra, dove stavamo facendo più danni. È lì che hanno segnato i due gol che hanno ribaltato la partita in cinque minuti." Il tecnico cileno ha poi aggiunto : "Sono molto orgoglioso dei tifosi, di come ci hanno sostenuto. Ne abbiamo parlato con i giocatori e volevamo regalare loro la gioia di vincere questa finale. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non siamo riusciti a ripeterci nel secondo".