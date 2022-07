Real, Dani Ceballos via solo per 10 milioni di euro: Ancelotti felice di tenerlo

I piani merengue sul centrocampista 25enne

Redazione DDD

A questo punto dell' estate, come si può facilmente immaginare, all'interno del Real Madrid una delle principali preoccupazioni riguarda come trovare sbocchi per i vari giocatori. La squadra merengue ha continuato a lavorare su questo, tanto che la dirigenza del Real prende già decisioni come quella di cui ci parla Cadena Cope riguardo a un calciatore. Dani Ceballos, centrocampista di 25 anni che ha giocato 18 partite la scorsa stagione, conosce già i piani del club.

Un'offerta da 10 milioni di euro

Per ora, non ha ricevuto un'offerta di rinnovo come sottolineato da alcuno. Non è escluso che accada in futuro ma in ogni caso il Real Madrid vuole aspettare. E ne valuteranno la cessione solo nel caso in cui arrivasse un'offerta da 10 milioni di euro.

Pertanto, questa stazione allontana il Real Betis, finora il suo grande corteggiatore, da tale offerta perché gli andalusi non raggiungeranno quella somma. Quindi il ragazzo si sta già preparando per la nuova stagione in cui probabilmente resterà al comando di un Carlo Ancelotti felicissimo di tenerlo.