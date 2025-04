Real Madrid-Arsenal, Ancelotti: “Futuro? C’è tempo”

Ancelotti analizza la doppia sfida contro l'Arsenal e rimanda ogni discorso sul suo futuro

Massimiliano Guerra 16 aprile - 23:59

Al termine di Real Madrid-Arsenal ,che ha decretato l'eliminazione delle Merengues dalla Champions League,Carlo Ancelottiha analizzato la doppia sfida. L’allenatore del Real Madrid ha riconosciuto i meriti degli avversari, ha parlato delle difficoltà incontrate e ha invitato la squadra a rialzarsi in vista degli obiettivi ancora in palio.

Real Madrid-Arsenal le parole di Ancelotti — "Per cambiare la dinamica della partita avevamo bisogno di un episodio positivo, come il rigore che l’arbitro aveva assegnato e poi tolto. Avevamo bisogno di qualcosa che ci desse più fiducia, ma non siamo riusciti a cambiare l’inerzia della gara d’andata: la qualificazione si è decisa lì."

Cosa è mancato:"Dobbiamo essere onesti: in entrambe le partite l’Arsenal ha meritato la qualificazione, sono arrivati in semifinale con merito. Il calcio ha due facce: quella felice, che noi abbiamo vissuto tante volte, e quella amara, che bisogna saper accettare allo stesso modo. A noi capita meno spesso che ad altri club, ma dobbiamo imparare a gestire anche questi momenti, perché ci aiutano a migliorare nelle prossime partite."

Come ripartire:"Ora siamo ancora in corsa per la Liga, anche se partiamo in svantaggio, ma c’è lo scontro diretto col Barcellona. Abbiamo la finale di Coppa del Re, il Mondiale per Club… dobbiamo affrontare anche questo lato del calcio, al quale non siamo abituati, ma che esiste. È il momento di tenere la testa alta e imparare dagli errori."

Ultima partita di Champions con il Real Madrid?"Per questa stagione sì, purtroppo. Abbiamo fatto un percorso fantastico in questi anni… vedremo cosa succederà il prossimo anno. Non lo so, e non voglio pensarci adesso: c’è tempo."