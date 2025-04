Real Madrid-Athletic Bilbao: i momenti più iconici di una storica rivalità

La classe di Raúl e il rispetto per Iribar

Negli anni 2000, la rivalità si è trasformata in ammirazione reciproca. Ogni volta che il Real visitava San Mamés — la "Cattedrale" del calcio spagnolo — si respirava un’aria speciale. I tifosi dell’Athletic rispettavano la grandezza degli avversari, ma non facevano sconti. Raúl, simbolo del Real, è stato spesso decisivo in queste sfide, ma non ha mai nascosto la sua stima per un club che ha sempre difeso la sua identità. Così come il Real ha sempre onorato leggende come José Ángel Iribar, lo storico portiere basco, che rappresenta con fierezza lo spirito dei Leones.