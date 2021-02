Real Madrid, Carvajal aveva suo figlio tra le braccia: ma si è trattenuto al gol di Mendy!

Dani Carvajal ha seguito da casa la partita del Real Madrid a Bergamo e al gol di Mendy ha dovuto trattenersi perché aveva suo figlio tra le braccia. Molto calmo il giocatore blanco, come si vede nelle "storie" di Instagram della sua compagna,...

Il Real Madrid ha ottenuto una importante vittoria sul campo dell'Atalanta. La squadra blanca si è imposta grazie al gol in solitaria di Mendy, che non segna molto spesso... Carvajal, che ha seguito la partita da casa infortunato, ha dovuto trattenersi nel festeggiare il gol del compagno. Il fatto è che aveva suo figlio tra le braccia e non poteva certo esagerare...