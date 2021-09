Real Madrid e Barcellona, adesso è ufficiale: un logo tutto nuovo solo per il Clasico

Il derby spagnolo Barcellona-Real Madrid fa un passo avanti nel campo del marketing. Questo lunedì, LaLiga ha presentato il logo e l'identità del marchio del "Clasico".

La Liga ha annunciato questo lunedì la creazione di un logo e di un'identità di marchio specifici per i "Clásicos", le partite che Real Madrid e Barcellona affrontano ogni stagione, con l'obiettivo di dare identità e riconoscimento visivo a una delle partite di calcio più seguite in tutto il mondo. Il grande lancio di questa nuova brand identity, El Clásico, coinciderà con il prossimo duello tra le due squadre, in programma alla 10' giornata di campionato, a fine ottobre al Camp Nou, e sarà applicato a tutti i supporti e le azioni che la Liga svolge a livello nazionale e internazionale.

"È un progetto di marchio che riflette il DNA di ciò che questo mitico incontro simboleggia: rivalità, forza, passione, tecnologia, innovazione, dinamismo, spettacolo e globalità", sottolinea la Liga. "Questa iniziativa - aggiunge la lega spagnola - è anche un esempio degli sforzi del nostro campionato per il futuro, in cui stiamo lavorando per promuovere la nostra competizione e le partite iconiche, non solo il Clásico, ma anche il Gran derbi di Siviglia, il derby di Madrid , il derby basco, ecc”. "El Clásico è la superproduzione della Liga per eccellenza, il gioco a squadre più seguito, visto in ogni angolo del pianeta, con un pubblico enorme che paralizza il mondo. Un incontro che tutti vedono, che unisce tutti, una questione culturale che trascende i confini", afferma LaLiga.