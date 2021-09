Real Madrid, la fidanzata influencer di Militao esalta…Benzema: gol del “barbudao”

Exploit social di Karoline Lima...

Vittoria "pazza" per il Real Madrid contro il Valencia al Mestalla. Una partita in cui i blancos hanno finito per conquistare i tre punti grazie a due reti, una di Vinicius e l'altra di Benzema, entrambe nel finale (1-2). I tifosi del Real Madrid hanno subito notato come Karoline Lima, fidanzata di Éder Militão, non abbia esitato a commentare la partita del brasiliano, così come molte azioni dalla squadra di Ancelotti. La modella e influencer si è divertita dal divano di casa, ma ha finito per impazzire con il gol di Karim Benzema, a cui ha dedicato anche un affettuoso soprannome.