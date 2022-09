Real Madrid, per Militao weekend di riposo: Ancelotti lo vuole per il derby

Il difensore centrale del Real Madrid è tornato acciaccato da Glasgow e Ancelotti lo farà riposare una settimana per non rischiare

A poco a poco, i problemi si accumulano per il Real Madrid. Per ora l'infermeria ha due illustri visitatori: Karim Benzema ed Eder Militao. Il primo, come era noto mercoledì scorso, sarà fuori dai giochi per quasi un mese a causa di un infortunio al muscolo destro. Il secondo riposerà per una settimana.