Real Madrid, Rüdiger potrebbe giocare il Clásico con una maschera protettiva

Problemi per Antonio Rüdiger in vista di Real Madrid-Barcellona del fine settimana. Il difensore centrale ha preso un duro colpo alla testa nel gol contro lo Shakhtar e nelle prossime ore sarà valutato per determinare se potrà esserci

Il gol nel finale è stato molto pesante per il Real Madrid, non solo per essersi assicurato un posto negli ottavi di finale di Champions League, ma anche per la salute di Antonio Rüdiger. Il tedesco ha dovuto ricevere 20 punti di sutura sulla fronte dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. La sua presenza nel Clásico è a rischio, visto che mancano solo pochi giorni alla partita contro il Barcellona.