Real Sociedad B, ecco come Xabi Alonso ha motivato i suoi giocatori contro Andorra

Xabi Alonso, allenatore della Real Sociedad B, ha fatto del suo meglio per motivare i suoi giocatori nella pausa dei tempi supplementari contro Andorra. Il risultato? Vittoria all'extratime...

La Real Sociedad B aveva ha un'opportunità unica per salire in Seconda Divisione. La squadra di San Sebastian ha dovuto fare i compiti contro Andorra e ha finito per farcela ai supplementari (2-1). Il gol di Lobete al minuto 113 è stato decisivo per la promozione e anche Xabi Alonso ha i suoi meriti. L'allenatore ha offerto la sua migliore versione durante la pausa nei tempi supplementari.

Il Tolosarra si è avvicinato ai suoi giocatori e ha tenuto un discorso motivazionale molto forte, che ha finito per accendere la scintilla nella squadra. Il giornalista Rodrigo Morán (@Rodrigomoran100) ne ha anche pubblicato il video, subito virale, sui suoi profili social. In sala stampa, Xabi Alonso era molto contento per il passaggio alla finale. "Mi fa piacere che i ragazzi abbiano fatto questa esperienza, di cosa significhi vincere uno 'spareggio' per la promozione in Seconda Divisione, di cosa soffrono, di quanto costa vincere" , ha detto.