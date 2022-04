Real Sociedad-Betis, la prima partita live e in chiaro su TikTok!

La partita della 32ma giornata di Liga tra Real Sociedad e Betis, in programma il 15 aprile alla Reale Arena di San Sebastián, sarà la prima di una major league europea che potrà essere seguita sul social network TikTok e in formato verticale 16:9

Redazione DDD

Per la prima volta nella storia, una partita di calcio, in questo caso Real Sociedad-Betis, sarà trasmessa in chiaro tramite "Gol" sul suo account TikTok. Questa iniziativa congiunta della Liga, Mediapro e TikTok mira a promuovere il consumo di contenuti calcistici in nuovi formati digitali, ha affermato la stessa Liga in una nota.

"Mediapro schiererà nella Reale Arena un dispositivo speciale che avrà una Mobile Unit 4K e più di 30 professionisti al lavoro per una produzione esclusiva del match in formato verticale, un'esperienza nuova per TikTok che includerà l'adattamento di tutta la grafica e una personalizzazione della trasmissione pensata per i dispositivi mobili e il nuovo pubblico", aggiunge il testo.

I narratori della partita saranno Nacho Hernáez e Carla Gabián, due creatori di contenuti leader nel calcio all'interno del social network cinese, con i quali il pubblico potrà interagire in live chat durante la trasmissione della partita. "Questo è un ulteriore passo per LaLiga nella ricerca di creare nuovo pubblico e portare il calcio a tutti gli spettatori", ha sottolineato il direttore della Strategia Digitale della Liga, Alfredo Bermejo, per il quale l'accordo con TikTok conferma il lavoro svolto da Liga e Mediapro nelle ultime stagioni con l'obiettivo di "creare valore e continuare a innovare nella trasmissione delle partite".