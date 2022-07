Real Madrid-Borja Mayoral: il club vuole 10 milioni, il bomber vuole restare…

Il Real Madrid accoglierebbe con favore la vendita di Borja Mayoral, valutato intorno ai 10 milioni di euro. L'attaccante, dal canto suo, non prenderà una decisione finché non capirà il ruolo che potrebbe ricoprire in maglia blanca...

In effetti, le indiscrezioni del quotidiano Marca assicurano oggi che il club merengue sarebbe felice di agevolare la sua cessione per fare ricavi. Dopo essere stati costretti a lasciare andare Luka Jovic senza ricevere, per il momento, alcun compenso, il Real intende ottenere circa 10 milioni di euro per l'attaccante spagnolo. Il calciatore, invece, preferirebbe rimanere nel club. Certo, è molto chiaro che, se la preseason va avanti e Carlo Ancelotti non gli garantisce un ruolo minimamente appetibile, sarà costretto a fare le valigie per un'altra estate. "Per questo sarà importante l'attesa conversazione con Carlo Ancelotti, che lo segue da vicino da quando è iniziata la preseason", spiega il quotidiano.