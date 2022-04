Ricordate Alex Song? L’ex di Arsenal e Barcellona ha appena vinto il secondo campionato a Gibuti

L’ex centrocampista ha conquistato il secondo titolo con l’AS Arta/Solar7…

Nipote di Rigobert Song,Alexander Song dal novembre 2020 gioca con l’AS Arta/Solar7, squadra militante nel campionato nazionale dello Stato di Gibuti, in Africa. Il centrocampista camerunense classe ’87 ha appena conquistato il secondo titolo consecutivo con i gialloblù di Arta. Decisiva la larghissima vittoria con cui Song & C. hanno spazzato via l’Arhiba (12-1 il risultato finale). Dopo 18 giornate l’AS Arta/Solar7 ha ottenuto 45 punti, quota inarrivabile per le inseguitrici.