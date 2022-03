Ricordate Aly Cissokho? L’ex mancato acquisto del Milan ora gioca in Thailandia al Lamphun Warrior

Celebre il suo mancato arrivo al Milan per una “malformazione ai denti”. Ora il 34enne terzino francese gioca in Thailandia…

Il 34enne ha firmato per una stagione con il Lamphun Warrior, club fondato nel 2011 e militante nella Thai League 2, la seconda divisione thailandese. Dopo 26 partite la squadra di Cissokho è terza in classifica, distante solo due punti dalla promozione diretta nella Thai League 1. In campionato l’ex Porto ha fin qui collezionato 21 presenze, segnando 2 reti e fornendo 1 assist. A FootmercatoCissokho ha spiegato il motivo dietro la scelta di giocare in Thailandia: “Volevo vivere questa esperienza in Asia e sta andando bene. Lavoro con persone simpatiche e il progetto della società è buono. Mi sono messo in contatto con un agente che lavora in Asia. Gli ho detto della mia idea di giocare lì e mi ha trovato subito una buona progetto. Mi sono subito accordato con il club. Qui il calcio è in evoluzione. Ho firmato per un anno, ma spero di continuare se fisico e motivazione me lo permetteranno”.