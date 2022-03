Ricordate Rory Delap famoso per le sue rimesse laterali? Ora il figlio Liam è in rampa di lancio al City…

Il diciannovenne Liam Delap si sta facendo largo a suon di gol nel Manchester City Under 23. Dallo scorso anno si sta affacciando anche in prima squadra grazie a Pep Guardiola.

Gli appassionati di Premier League, ma non solo, ricorderanno l’irlandese Rory Delap e le sue potentissime rimesse laterali. Il 45enne ex centrocampista (in carriera ha anche giocato da terzino) deve la sua notorietà a queste sue prodezze in campo. Ricordiamo che, ai tempi della scuola, Delap aveva intrapreso la carriera da giavellottista. Le sue rimesse si sono trasformate in veri e propri assist per i compagni. Con la maglia dello Stoke City, infatti, Delap, con la sua curiosa e infallibile specialità, ha contribuito a 7 delle prime 13 reti dei Potters. Era la stagione 2008/2009, la prima al debutto in Premier League. Al Britannia Stadium i sostenitori dello Stoke sapevano che ogni rimessa laterale in loro favore poteva trasformarsi in una chiara occasione da gol grazie a “Delapidator” Delap. In PremierDelap ha segnato 23 reti e fornito 10 assist in 359 presenze, di cui 134 collezionate con la maglia dello Stoke. Carlislie United, Derby County, Southampton, Sunderland, Barnsley e Burton Albion le altre maglie indossate. Delap è rimasto affezionato all’ambiente Stoke, tanto che dal 2019 è vice-allenatore dei Potters, attualmente quindicesimi in Championship.