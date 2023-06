Riecco Victor Ibarbo: va in Colombia e ritrova un ex Roma!

L’arrivo in Italia, l’esordio a Cagliari, poi il passaggio nella capitale con la maglia giallorossa e l’esperienza in premier con la maglia del Watford. Il Colombiano ha girato il mondo, passando anche per la Grecia prima di compiere il lungo viaggio verso il Giappone nel quale si è districato con le divise del Sagan Tosu e del V-Varen Nagasaki in seconda divisione.