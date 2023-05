Rigore a favore ed espulsione contro: il Porto soffre ma vince il derby

I biancoazzurri del Porto hanno dovuto sudare per vincere nel derby Invicta. I rivali a scacchi del Boavista hanno avuto una grande prestazione, hanno giocato contro 10, ma non sono riusciti a segnare allo stadio do Dragão.

È stato un Porto in ansia quello che ha vinto il derby Invicta contro il Boavista. Un rigore di Taremi regala ai biancoazzurri una vittoria combattuta, in quello che si prospettava un incontro più facile di quello che si è rivelato per i campioni in carica.

Dragoes in 10

In un Estádio do Dragão ben composto, i biancoazzurri hanno superato un avversario forte che ha regalato ai propri tifosi una bella prestazione, ma è stata una partita di grande sofferenza per i Dragoes. L'espulsione diretta per espulsione del centrale spagnolo Marcano ha lasciato i padroni di casa aggrappati fino all'ultimo alle prodezze del portiere Diogo Costa. E solo una grande prestazione del portiere ha impedito il gol del pareggio. Questo perché il Boavista creava occasioni, ma davanti a sè ha trovato un muro che tiene il Porto a quattro punti dalla capolista Benfica.

Se il Porto esce da questo derby con i tre punti, deve molto a Diogo Costa. È vero che ha commesso un errore che nel primo tempo, su cui ha sfiorato il gol il Boavista, ma le parate che ha fatto nella ripresa, soprattutto sul tiro di Bozenik, giustificano questa attribuzione. Iván Marcano è uno dei più esperti della rosa dell'FC Porto, ma ha commesso un grossolano errore, facendosi espellere, che avrebbe potuto compromettere le aspirazioni della squadra.