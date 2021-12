Rimpianto Genoa, gioia Roma: Eldor Shomurodov è il calciatore uzbeco dell’anno!

Shomurodov chiude il 2021 in bellezza, sarà contento Mourinho...

Shomurodov è stato capace di tenere una media-gol rispettabilissima anche in un campionato tatticamente duro come quello italiano: 38 partite disputate in Serie A (23 con il Genoa, 15 con la Roma), in cui ha messo a segno 9 gol (7 con il Genoa, 2 con la Roma).