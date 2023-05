Rinvio del portiere e…gol, nei play off in Messico succede anche questo

Ritorno della semifinale play off, per accedere nella massima serie messicana. In campo, Celaya e Atletico Morelia. Dopo il match d’andata terminato in pareggio, l’Atletico Morelia è in vantaggio per 2-1. Agli sgoccioli del match, corner per i padroni di casa, sul quale decide di salire anche l’estremo difensore.