Rio Ave, Fabio Coentrao esplode: “Il nostro gioco è una verguenza…”

L'ex madridista è il capitano del Rio Ave ed è stato molto critico nei confronti del livello della rosa e dello stile di gioco. Ieri il Rio Ave ha perso a Santa Clara ed è sull'orlo della retrocessione.

Il Rio Ave è quartultimo in coda alla classifica del campionato portoghese. Il club di Vila do Conde è stato sconfitto 1-0 in trasferta a Santa Clara. La situazione della squadra guidata da Miguel Cardoso è molto delicata e la battuta d'arresto di martedì alle Azzorre ha fatto esplodere l'ex madridista Fabio Coentrao. Il terzino è uno dei leader della squadra ed è stato molto critico nei confronti del livello e dello stile di gioco del gruppo di cui fa parte.

“Molto possesso palla, molto controllo, ma è inutile. Abbiamo bisogno di punti, questo è molto difficile. Ne restano sei in palio, dipendiamo da noi stessi e dobbiamo credere. Dobbiamo raggiungere la salvezza, è una vergogna quello che stiamo facendo. Trovarsi in questa situazione, con le condizioni che ci offre Rio Ave, non può accadere. Dobbiamo essere forti", ha detto il terzino sinistro davanti alle telecamere di Sport TV. Al Rio Ave restano due partite da giocare: contro Porto e Nacional. Sabato ospiteranno il club do Dragao, mentre mercoledì 19 maggio visiteranno Madeira per affrontare l'ultima in classifica in una partita drammatica. Al momento la squadra eliminata dal Milan in Europa League ha solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione e tre sulla penultima posizione, che significherebbe andare direttamente in Seconda Divisione.