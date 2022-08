Rio Ferdinand accusa la dirigenza Manchester United: “Ci stiamo prostituendo per Frenkie de Jong”

L’obiettivo è chiaro ormai da diverse settimane. Erik ten Hag, dopo aver preso posto sulla panchina del Manchester United, ha indicato in Frenkie de Jong l’obiettivo primario per dare inizio al suo percorso con i Red Devils.

I Red Devils non devono implorare nessuno...

La dirigenza del club inglese ha iniziato così un lungo corteggiamento nonostante la chiara intenzione del giocatore di rimanere in Catalogna, snobbando di fatto la destinazione Manchester Utd.

La leggenda dei Red Devils, Rio Ferdinand, a tal proposito ha parlato così nel suo podcast Vibe with Five: “Ci stiamo quasi prostituendo per questo giocatore. Sono tre mesi che se ne parla, sembra quasi che stiano implorando “per favore, vieni da noi’”.