Riquelme: “La vittoria Intercontinentale contro il Real nel 2000 il giorno più bello? No, il ritorno al Boca”

Il ritorno al Boca alle elezioni nel 2019 il giorno più felice di Riquelme…

In un lunga intervista concessa a ESPN, l’idolo della tifoseria Xeneize e attuale vicepresidente del Boca Juniors, Juan Román Riquelme, ha raccontato di aver vissuto diversi momenti felici in carriera, ma un giorno, in particolare, viene considerato dall’ex centrocampista di Boca, Barcellona e Villarreal il più bello di tutti: “Ovviamente ero molto felice il giorno in cui noi del Boca abbiamo battuto il Real Madrid nella Coppa Intercontinentale nel 2000. Io e i miei compagni di squadra eravamo molto felici. Eravamo orgogliosi di avercela fatta e di aver raggiunta la vetta. Ma il giorno più felice che ho vissuto è stato quando abbiamo vinto le elezioni nel 2019, con i tifosi che mi hanno permesso di tornare al club. Sono stati loro a decidere di farmi tornare a casa”.