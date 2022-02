Rissa finale fra Porto e Lisbona: 11 cartellini gialli e 5 rossi

Confusione totale e polemiche a non finire...

Al termine della partita tra Porto e Sporting Lisbona (2-2 il risultato finale) è scoppiata la confusione. Giocatori, staff tecnici e dirigenti sono stati coinvolti in scontri, con molti spintoni. L'arbitro João Pinheiro ha distribuito diversi cartellini rossi a causa degli incidenti, due per parte: Marchesín, Pepe, Palhinha e Tabata sono stati espulsi al fischio finale. Aggiungendo il cartellino rosso di Coates all'inizio del secondo tempo, cinque giocatori sono stati espulsi in questa partita.

La sfida è stata molto caliente dall'inizio alla fine, con i giocatori di entrambe le squadre protagonisti di falli e interventi sopra le righe. In totale João Pinheiro ha fischiato 31 falli e distribuito 11 cartellini gialli. Per quanto riguarda la partita, i dragoes del Porto e i leoni dello Sporting hanno segnato due gol a testa, con lo Sporting avanti 2-0 e il Porto che ha rimontato quando i rivali sono rimasti in dieci, lasciando tutto uguale in cima alla classifica. Il Porto resta in testa con sei punti in più rispetto allo Sporting.