Rivalità tremenda rivalità in Bolivia: Clasico Cruceno, voi retrocedete? Noi festeggiamo…

Il Clasico Cruceño è il derby tra gli albiverdes (i biancoverdi) dell'Oriente Petrolero e gli azzurri, i celestes, del Blooming, entrambi della città di Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El Superclasico Santa Cruz è uno più contestati del calcio boliviano, con una storia di violenza sia tra i teppisti che tra i normali sostenitori. Nonostante si affrontassero da tempo, nel 1969 ci fu un incidente in un incontro tra le due squadre in campionato tra i giocatori Silvio Rojas dell'Oriente ed Erwin Frey del Blooming in cui l'argentino si produsse una frattura al braccio a causa dell'intervento dell'avversario. Si ritiene che questo alterco sia stato ciò che ha dato origine alla rivalità tra le due squadre.