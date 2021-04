River Plate, già virale la nuova canzone per Mister Gallardo: “Marcelo, la leyenda”

Il rapporto d’amore tra allenatore e fan del River decolla ancor di più dopo la hit di Pablo Carlisle, una canzone che ha già rivoluzionato tutto il mondo Millonarios

“Che Muñeco no me diste ni tiempo y ya cumpliste mis sueños”. Che Muñeco non mi hai nemmeno dato tempo e hai già realizzato i miei sogni, recita l’inizio del brano. Gallardo, sedutosi sulla panchina del River nel 2014, in pochi mesi ha vinto il suo primo titolo: la Copa Sudamericana. La squadra, all’epoca, veniva da un paio di stagioni molto negative, ma lui ha restituito all’universo biancorosso l’entusiasmo in un batter d’occhio.