Ronaldinho, cuore spezzato: “Mia madre è stata fonte di forza e gioia” – La dedica da Leeds…

"La mia ispiratrice": Ronaldinho ha reso omaggio a sua madre dopo che è morta per complicazioni causate dal coronavirus

Miguelina Eloi Assis dos Santos ha contratto il Covid a dicembre ed è morta in ospedale pochi giorni fa, all'età di 71 anni. Ronaldinho ha parlato per la prima volta dalla tragica scomparsa della madre. Le condoglianze sono arrivate da tutto il mondo del calcio con l'ex stella del Barcellona che si è aperta alla sua morte per la prima volta tramite Instagram. Ha scritto: "Io e la mia famiglia ringraziamo tutti voi per l'affetto e il sostegno che stiamo ricevendo in questo momento così difficile. Mia madre è stata fonte di forza e gioia per tutti coloro che la conoscevano e continuerà a mostrare la sua luce nelle nostre vite per sempre. Con la forza che ci ha insegnato, continueremo il nostro viaggio. Grazie".