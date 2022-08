Rosario Central eliminato in Copa Argentina dal Quilmes (2′ Divisione): Tevez in silenzio stampa

A sorpresa il Rosario Central di Carlitos Tevez è stato eliminato ai sedicesimi di finale in Copa Argentina per mano del Quilmes (Primera Nacional). Una sconfitta ai rigori per 4-2, dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari, che segue il clamoroso tonfo casalingo di tre giorni fa in campionato contro il Central Cordoba allenato dall’ex attaccante di Udinese, Roma, Parma e Fiorentina Abel Balbo (0-3).