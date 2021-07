Rosario, i murales di Messi sulla sua scuola: Cintia “Un giorno volevano marinare ma…”

Messi è ritratto da questo giovedì in un murale davanti alla scuola che lo visto giovane studente nel quartiere Rosario di La Bajada, quando il piccolo "Leo" indossava la maglia rossonera dei bambini Newell's e sognava...la Prima Divisione.

Come per Diego Maradona. Anche per l'attuale capitano della Nazionale argentina, sono comparsi un serie di murales nel suo quartiere natio La Bajada. Proprio li di fronte alla scuola frequentata dal campione del Barcellona, un murales con i colori della città. Messi come Maradona.