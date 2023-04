Ruben Sosa telecronista della “battaglia navale”: il derby di Montevideo

Penarol secondo con 17 punti e a una sola lunghezza dalla vetta, Nacional Montevideo terzo a quota 15. Nasce così il Clasico di Montevideo fra le due grandissime rivali del calcio uruguagio.

Redazione DDD

Battleship, la battaglia navale, è un tradizionale gioco di strategia che ha segnato diverse generazioni. Prima si è iniziato a giocare con carta e matita, poi si è passati alle lavagne e infine ecco i computer. A commentare la sfida in arrivo sarà un telecronista d'eccezione: Ruben Sosa, ex Lazio e Inter, cinque stagioni giocate nel Nacional.

Allo stadio non ci saranno i tifosi ospiti ma nemmeno, per sicurezza, le mascotte tradizionali del Penarol.

In questo momento i tecnici di Peñarol e Nacional preparano la loro battaglia navale...

Il derby di Montevideo tra tricolores (Nacional) e aurinegros (Penarol), come il gioco della battaglia navale in sè, ha chiavi e duelli individuali che gli strateghi analizzano per contrastare le virtù del rivale e sfruttare le proprie. Dove possono essere i duelli e le strategie della partita che Peñarol e Nacional giocheranno allo stadio Campeon del Siglo per il Torneo Apertura?

Il controllo di Arezo

Nessuno sfugge all'influenza che Matías Arezo ha nel gioco offensivo del Peñarol. La squadra ha sofferto per la sua assenza e ha perso l'imbattibilità contro il Liverpool Montevideo. Arezo è un punto focale della zona, un faro in mezzo a un mare agitato. Ogni volta che la squadra ha bisogno di lui, si presenta. Il suo gioco è imprevedibile. Visto l'infortunio di Diego Polenta, i due centrali che si preannunciano per il Nacional sono Noguera e Montiel. L'argentino è un difensore fisico e corpulento, mentre Montiel è più un centrocampista che un difensore centrale. Entrambi hanno davanti a loro la grande sfida di controllare proprio Arezo.

La velocità di Martinez

L'attaccante Federico Martínez è apparso all'esordio del tecnico Álvaro Gutiérrez come il giocatore più pericoloso dell'attacco del Nacional. Martínez ha giocato sulla fascia sinistra e ha creato pericoli. È un giocatore che sfrutta la sua velocità e abilità nel controllare la palla. Il suo controllo sarà affidato a Pedro Milans, debuttante nei derby con la maglia del Peñarol. Milans è un giocatore che ha la tendenza a salire in attacco, ma cosa farà sapendo che Martínez sarà dietro di lui in attesa di ripartire con la sua velocità?

E Laquintana?

Ignacio Laquintana ha lasciato un piacevole ricordo ai tifosi del Peñarol nell'ultimo dery estivo dove, nel primo tempo, è stato un vero incubo per la difesa del Nacional. Il modo di controllare Laquintana in modo che la sua velocità non esploda sarà un problema che dovrà essere risolto dal Nacional. Un'opzione che ha DT Gutiérrez è quella di mettere Lozano a sinistra, ma questo implica altri cambiamenti nella squadra.

A centrocampo...

La metà campo è un luogo strategico. Il Peñarol costruisce il gioco sulla palla in uscita fornita da Sebastián Rodríguez. Dal canto suo, il Nacional dovrebbe presentarsi con un centrocampo folto. La battaglia è impostata. Ora dipenderà dalla strategia di ciascuna squadra e dal compito che i giocatori svolgono sul campo di gioco.