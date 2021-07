Russia, Valery Karpin nuovo ct della nazionale

L'ex allenatore dell'FK Rostov, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2021, "con la possibilità di una successiva proroga dell'accordo"

Ex giocatore dello Spartak Mosca e di diversi club spagnoli (Real Sociedad, Valencia e Vigo), selezionato 72 volte con la Russia tra il 1992 e il 2003, come allenatore, ha guidato in particolare Spartak Mosca, Maiorca e FK Rostov. Subentrato a Cherchesov, esonerato dopo l'eliminazione della Russia dalla fase a gironi agli Europei, il neo tecnico si prepara a guidare il gruppo in vista del prossimo campionato.