Sabino come Zaza: prima lo strano saltello, poi il rigore da dimenticare

Il centrale difensivo dello Sport Recife ha calciato un rigore imbarazzante. Ed è lo specialista della squadra…

Lo Sport Recife è stato eliminato dal Salgueiro nella lotteria dei calci di rigore. I biancorossoverdi, infatti, hanno conquistato il pass per la semifinale del CampionatoPernambucano (in programma giovedì 14 aprile contro il Retro FC Brasil) avendo vinto per 4-2. Solo un errore dal dischetto per gli ospiti con il 23enne Robinho; per lo Sport Recife decisivi i rigori sbagliati da Sander e da Sabino. Proprio quest’ultimo si è reso protagonista di una bizzarra battuta. Il tiro dagli undici metri del centrale difensivo, per giunta lo specialista dei rigori della squadra, ha ricordato molto l’erroraccio di Simone Zaza ai rigori contro la Germania nel quarto di finale di Euro 2016. Sabino, come l’attuale attaccante del Torino, ha preso la rincorsa compiendo dei piccoli passi verso il dischetto. Al momento del tiro, Sabino ha replicato lo strano saltello di Zaza.