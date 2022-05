Sadiq e Rodrigo Ely festeggiano con l’Almeria la promozione in Liga. E sui social spunta Super Mario Bros

L’Almeria torna in Liga e festeggia con Super Mario Bros…

L’ultima apparizione nella Liga nella stagione 2014/2015, culminata con la retrocessione in Segunda. Adesso il ritorno nel massimo campionato spagnolo. L’Almeria del tecnico Rubi ha potuto festeggiare la promozione chiudendo la stagione con un pareggio per 2-2 in trasferta contro il Leganes. Le reti sono state realizzate da due vecchie conoscenze del nostro campionato: l’attaccante nigeriano ex Roma, Spezia, Bologna e Torino, Umar Sadiq, capocannoniere della squadra con 18 reti, e l’ex difensore di Milan, Reggina, Varese e Avellino, Rodrigo Ely.