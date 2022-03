Sadiq, ma quanto segni? L’ex Roma sta trascinando a suon di gol l’Almeria verso la Liga…

Il 25enne attaccante nigeriano ex Roma non smette più di segnare in Spagna. E l’Almeria ringrazia…

Lo ricordiamo in Italia con la maglia della Roma, con cui ha fatto il suo esordio in Serie A nella trasferta di Bologna il 21 novembre 2015. Alla fine di quel campionato Sadiq riesce a collezionare 6 presenze, di cui 2 da titolare, mettendo a segno 2 reti contro Genoa e Chievo. Dalla stagione successiva viene prestato al Bologna ma, a causa dei tanti problemi fisici, non riesce a incidere. Altro prestito, stavolta al Torino (solo 3 presenze). E poi il giro in Europa, tra Olanda e Scozia (al NAC Breda e ai Rangers). Nella stagione 2018/2019 Sadiq riparte in prestito dal Perugia in Serie B: 3 gol e 2 assist in 18 presenze. Primi segnali di risveglio. Col Partizan in Serbia il nigeriano si riscatta, con 12 gol e 6 assist in 24 presenze in Superliga. Nel gennaio 2020 il club serbo riscatta Sadiq pagando alla Roma 1.7 milione di euro. Infine lo sbarco in Andalusia all’Almeria nell’ottobre 2020 per 5 milioni di euro. Una stagione da incorniciare quella passata con i Rojiblancos: le sue 20 reti in campionato hanno permesso all’Almeria di chiudere al quarto posto e accedere alla fase playoff per la promozione in Liga. La corsa dei biancorossi si è fermata però in semifinale per mano del Girona. La squadra di Rubi è ripartita quest’anno con rinnovate ambizioni di promozione. Dopo 29 giornate l’Almeria è seconda a 58 punti dietro l’Eibar capolista con 59 punti. E il capocannoniere della squadra? Manco a dirlo…