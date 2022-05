Saint Etienne a rischio retrocessione: senza derby danno economico per il Lione…

Trasferta salvezza a Nantes: interdetti gli ultras del Saint Etienne...

Redazione DDD

Se, a lato della curva Nord del Groupama Stadium di Lione, è apparso uno striscione ostile al Saint Etienne, dopo quello degli stessi tifosi verdi dell'ASSE (Prendetevi le vostre responsabilità e non fate i buffoni") rivolto ai propri giocatori in occasione della trasferta decisiva per la salvezza sul campo del Nantes, il sogno di vedere i Verdi scendere in Ligue 2 non è chiaramente un pensiero predominante all'OL dove anche Claudio Caçapa ha sostenuto il rivale nella corsa al mantenimento del posto in Ligue 1. Lione e Saint Etienne sono i due grandi rivali del derby del Rodano. Gli animi sono tesi: nei loro post sui social gli ultras del Saint Etienne taggano una via della loro città rivolgendosi ai giocatori, la via Roland Romeyer, che porta al cimitero...

C'è da dire che anche la Ligue 1 perderebbe molto sale senza il suo derby più prestigioso. Secondo il parigino, la perdita sarebbe economica anche per il Lione, che è abituata a riempire il suo stadio da 60.000 posti per il derby del Rodano e non potrà farlo con Tolosa, Ajaccio, Auxerre, Sochaux o Metz. Intanto gli ultras del Saint Etienne, per ordine del Profetto locale, non potrà prendere d'asslato lo stadio di Nantes...

Coautore del libro "Derbyrama", il giornalista Cyril Collot riassume molto bene lo stato d'animo attuale dei Lyonnais: "Per tutti a Lione, il derby è la partita dell'anno, soprattutto un anno in cui l'OL non giocherà in la Coppa dei Campioni. Loro, i tifosi che vogliono la discesa dei Verdi, mentono a se stessi, tutti vogliono che il derby continui. Dopo 42 minuti ad ogni incontro, la curva canta contro i Verdi, c'è sempre questo bisogno di misurarsi con loro. Chi dice di voler vedere la caduta dei Verdi andrà a Villefranche (se il club di Caladois salirà in Ligue 2) per incoraggiare quella squadra contro il Saint-Étienne!".