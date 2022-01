Saint Etienne contestato dopo la sconfitta di Lione: “Derby giocato senza orgoglio”

Il derby del Rodano e i suoi strascichi polemici....

La sconfitta nel derby non passa tra i tifosi del Saint-Etienne. Pochi giorni dopo aver assistito allo scarso rendimento della propria squadra a Lione (0-1), la curva dei Verts ha infatti esposto uno striscione al centro di allenamento della propria squadra, come rilevato da RMC Sport.

"Dopo questo derby senza orgoglio, lotta per salvarti", si legge, alla vigilia della trasferta ad Angers in un posticipo della 20esima giornata di Ligue 1. Riscattarsi è dunque d'obbligo per gli uomini di Pascal Dupraz, ancora ultimi in campionato (12 punti).