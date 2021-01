Saint-Etienne, umiliati nel derby: Puel “I tifosi hanno ragione, ne siamo consapevoli”

Claude Puel ha lavorato tutta la settimana per provare a rimettere insieme i cocci del derby: oggi ha parlato soprattutto ai tifosi...

Claude Puel, allenatore del Saint-Etienne, è tornato oggi sull'umiliante 0-5 subito domenica scorsa dal Lione nel derby: "La sconfitta fa male ed è normale non accettarla. Non siamo stati all'altezza del compito ed è deplorevole. Soprattutto in quello che abbiamo potuto identificare nel comportamento. Ho lavorato questa settimana per rimettere a posto le loro teste. Il gruppo è unito. Da dentro è consapevole della situazione. Dobbiamo mostrarlo in modo coerente sul terreno, a tutti coloro che ci sostengono".