Sampdoria, Maresca non torna a casa: deviazione per Parma, dove lo aspetta Krause

Sampdoria, il presidente Ferrero esce dall'angolo: "C'è tempo non dobbiamo avere fretta, non possiamo permetterci di sbagliare la scelta dell'allenatore.". E intanto Maresca...

Enzo Maresca, allenatore dell’Under 23 del Manchester City lascia l’Inghilterra, tornerà in Italia ma non per la Sampdoria. Maresca è diretto al Parma di Krause. La società del presidente Krause è riuscito a ottenere il suo sì, la fiducia del progetto. La Serie B insomma è il campionato che l’ex Samp ha scelto per cominciare a fare sul serio. A fare la differenza il progetto, quello che non avrebbe mai convinto fin dall’inizio il centrocampista ex Sampdoria (2012-2014, 17 presenze complessive e 3 reti).