San Paolo ko, Dani Alves trending topic negativo: non vuole la fascia di capitano e i tifosi lo attaccano

E' il giocatore più pagato in Brasile, il reduce da una generazione di vincenti: proprio per questo quando il San Paolo perde, Dani Alves finisce nel mirino...

Il consiglio direttivo del San Paolo è stizzito nei confronti di Daniel Alves perché non assume il ruolo di capitano della squadra. E' giocatore più costoso ed esperto della squadra, Daniel Alves dovrebbe comportarsi come ha fatto Juanfran secondo i dirigenti. Invece viene preso di mira dai tifosi, non tanto per il suo rendimento in campo ma per il suo atteggiamento. Quasi distaccato, lontano da quello di un leader che ama prendersi responsabilità.