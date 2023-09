Saudi Pro League: Bomber Mitro ne fa 3 contro la squadra di Benzema

Aleksandar Mitrovic nel post-partita della vittoria del “Clasico” dell'Al Hilal: "Sì, ho semplicemente giocato bene, ho provato a centrare la porta...Obiettivo stagionale centrato? No, ma l'Al Hilal sta giocando alla grande".

A Londra, sponda Fulham, i tifosi hanno ancora nostalgia di Aleksandar Mitrović. Il bomber serbo, anch'esso volato in Arabia Saudita, è stato l'assoluto protagonista del big-match tra i campioni in carica dell'Al-Ittihad di Karim Benzema e l'Al-Hilal, squadra in cui milita Mitrović.